Кинопремия «Ника-2018»: Кончаловский и Высоцкая не могли оторвать друг от друга влюбленных глаз, а Толкалина блистала в золотом платье 

Российские звезды на красной дорожке церемонии не уступали голливудским дивам. Несмотря на 20 лет брака, не могли скрыть свою любовь режиссер Андрей Кончаловский и его супруга, актриса Юлия Высоцкая. Любовь Толкалина сама была похожа на статуэтку в сияющем золотом платье, а Юлия Барановская для этого выхода в свет выбрала алое платье с обнаженным плечом.
Главным победителем премии стала картина «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова — она была названа лучшим фильмом 2017 года, а сам Хлебников унес домой статуэтку за лучшую работу режиссера. Лента о непростой семейной жизни медработников также получила награду за лучший сценарий, а исполнители главных ролей Александр Яценко и Ирина Горбачева стали лучшими актером и актрисой. Премию «Лучшая женская роль второго плана» получила Алиса Фрейндлих за фильм «Большой» Валерия Тодоровского, аналогичную мужскую награду получили сразу два актера — Сергей Гармаш («Холодное танго») и Владимир Ильин («Время первых»). Апервые была вручена премия «Шаг в будущее» ее за поддержку сетевых сериалов получил создатель сайта Digital reporter Антон Калинкин. Почетный приз имени Эльдара Рязанова получил народный артист СССР Владимир Этуш. Больше фото с премии ищи в нашей галерее!
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Фото:StarFace