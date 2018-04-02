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Ушёл из жизни художественный руководитель театра.doc
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Ушёл из жизни художественный руководитель театра.doc 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Михаил Угаров родился в Архангельске в 1965 году. Кроме того, что он руководил независимым, некоммерческим, негосударственным Театром.doc, созданным в 2002 году, он участвовал в создании фестиваля «Новая драма» (в настоящее время — «Новая пьеса»), а также Фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Михаил Угаров получил множество наград в области кино и театра. За сценарий сериала «Петербургские тайны» он удостоен телевизионной премии ТЭФИ, а за постановку «Жизнь удалась» стал лауреатом «Золотой маски». В Театре.doc многие спектакли были поставлены на основе судеб реальных людей, интервью и документальных текстов.
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