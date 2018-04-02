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Седокова пришла на премьеру фильма «Гоголь. Вий» в образе сексуальной учительницы, а Кока — в платье-комбинации на голое тело
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Седокова пришла на премьеру фильма «Гоголь. Вий» в образе сексуальной учительницы, а Кока — в платье-комбинации на голое тело 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
29 марта в Москве состоялся премьерный показ второй части мистического триллера «Гоголь. Вий».
Представили фильм его создатели — режиссер Егор Баранов и продюсер Александр Цекало, а также исполнители главных ролей Александр Петров, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Юлия Франц и другие.
Одними из первых увидеть и оценить мистическую картину в этот вечер пришли многие звезды шоу-бизнеса, такие как Анна Седокова, Клава Кока, Лукерья Ильяшенко, Максим Матвеев, Аглая Тарасова, Елена Летучая, Скруджи, Наталья Бардо, Юлия Топольницкая, Антон Лаврентьев, Наталья Бочкарева, Нино Нинидзе, Кирилл Плетнев, Аристарх Венес, Анна Калашникова и другие.
Вторая часть триллера «Гоголь. Вий» телеканала ТВ-3 и продюсерского центра «Среда» рассказывает о молодом писаре из Санкт-Петербурга Николае Гоголе, который бросает вызов темному Всаднику, жестоко расправляющемуся с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.
В широкий прокат картина выходит 5 апреля.
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, пресс-служба
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