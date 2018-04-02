Седокова пришла на премьеру фильма «Гоголь. Вий» в образе сексуальной учительницы, а Кока — в платье-комбинации на голое тело

29 марта в Москве состоялся премьерный показ второй части мистического триллера « Гоголь . Вий».

Вторая часть триллера «Гоголь. Вий» телеканала ТВ-3 и продюсерского центра «Среда» рассказывает о молодом писаре из Санкт-Петербурга Николае Гоголе, который бросает вызов темному Всаднику, жестоко расправляющемуся с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

В широкий прокат картина выходит 5 апреля.

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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, пресс-служба