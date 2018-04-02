Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?

Попробуйте узнать, какой персонаж чьим голосом говорит. На первый взгляд кажется, что это просто, но на самом деле можно запутаться!

Вероятно, вы вспомните не всех героев, но согласитесь, что мы уже не можем представить, что, к примеру, любимый всеми Винни-Пух из одноименного мультфильма или озорной заяц из "Ну, погоди!" вдруг заговорят не своими голосами.

Артисты утверждают, что голос — это часть образа, и любой из них, кто озвучивает мультфильм, вкладывает в этот образ часть себя. Итак, каких артистов вы узнаете в этих любимых всеми героях?