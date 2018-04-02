Топ-10 трейлеров прошлой недели: от «Рассказа служанки» до «Мира Дикого Запада»

Наша традиционная понедельничная подборка самых лучших трейлеров, вышедших на прошлой неделе. Вы все видели?

Во-первых:

Становится все страшнее: новый трейлер «Рассказа служанки»

Роботы распоясались: трейлер сериала «Мир Дикого Запада»

Страшно и красиво. Интригующий трейлер «Тайны дома с часами»

Во-вторых:Фото на память

Трейлер отечественного хоррора про то, что всех, кого щелкнут одним фотоаппаратом, ждет страшная смерть, вышел добротным. Возможно, даже кино будет неплохое. Беда в том, что мы такое уже видели, например, в «Ошибке времени» (можно посмотреть на ivi бесплатно) и в «Полароиде». В кино с 14 июня.

Мстители: Война бесконечности

Телевизионный ролик грядущей «Войны бесконечности» показал всех бойцов по чуть-чуть. И капризного Грута, он, как положено всем подросткам, ужасен. Российская премьера назначена на 3 мая.

Темные отражения

98% американских детей скосила страшная болезнь, выжившие 2% изменились и получили суперспособности. Правительство пытается контролировать пугающую ситуацию и создает лагеря, куда отвозят мутантов. Там, как вы понимаете, не летние каникулы с друзьями, вожатыми, песнями и тихим часом. Группа подростков решает бежать. В кино со 2 августа.

Первая реформаторская церковь

Отец Толлер, его играет Итан Хоук — одинокий священник маленькой церкви, у Толлера умер сын, и он пытается найти утешение в вере. Священник едва справляется со своей малочисленной паствой, которая только сокращается, так как многие предпочитают высокотехнологичную церковь по соседству. Привычный уклад жизни мужчины меняет молодая прихожанка Мэри, чей муж покончил жизнь самоубийством. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, а что будет с широким прокатом — еще неизвестно.

Я заберу твои деньги

Триллер про восемь миллионов долларов, которые в буквальном смысле упали с неба. Персонаж Джона Кьюсака совершил ошибку и теперь ищет свои сумки с деньгами, которые нашли трое молодых людей. Российская премьера назначена на 10 мая.