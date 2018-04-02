Выиграй билет на фильм и посети Российско-итальянский кинофестиваль

«АиФ-Волгоград» разыгрывает билеты на фильмы, которые покажут в кинотеатре «Пять звезд» с 6 по 15 апреля в Волгограде в рамках IV Российско-итальянского кинофестиваля художественного, документального и короткометражного кино.

Вы можете выиграть пригласительный на фильмы «Неделимые», «Большая афера в маленьком городе», «Маленькие семейные преступления».

«Неделимые» покажут 15 апреля в 15:00. Фильм получил награды на 73-ем Венецианском кинофестивале. Это мелодрама о сестрах Дэйзи и Виоле. Девочки поют на фестивалях, свадьбах и крестинах. Их жизнь могла бы быть жизнью простых юных неаполитанок, но… они сиамские близнецы, и вся семья живет за счет этого. Отец, мать и дядя эксплуатируют девочек, считая их особенность уродством, на котором можно неплохо заработать. Однажды сестры узнают, что есть возможность провести операцию, отделиться друг от друга и обрести свободу, но вся семья восстает против этого.

«Большая афера в маленьком городе» пройдет 14 апреля в 18:00. Это комедия о жителях маленького городка, затерянного в горах Базиликаты. Открытие фабрики — надежда на спасение от тотальной безработицы. Но чтобы фабрика прошла аттестацию, в ее штате должен быть врач, которого в их городке нет. Волей случая оказавшийся в этой глуши эстетический хирург из Милана становится единственным кандидатом… Сможет ли рафинированный доктор, привыкший к роскошной жизни и клиентам совсем другого уровня, вынести отсутствие вайфая и суши-баров? Местным придется проявить изобретательность, доказав гостю — он оказался в лучшем месте на земле.

«Маленькие семейные преступления» покажут 11 апреля в 19:00. Это мелодрама о том, как после страшной семейной ссоры главный герой полностью теряет память и больше не узнает жену. А она — знает ли она его на самом деле? Собирая осколки семейного счастья, она пытается понять — как он всегда относился к ней? Почему ей больше не хочется спать с ним, а его влечет к ней все сильнее? Почему при полной амнезии он помнит некоторые детали свадебного путешествия? И правда ли он потерял память?

Три читателя «АиФ-Волгоград» могут выиграть по одному пригласительному на две персоны и посетить один из фильмов. Для этого им нужно ответить на несколько вопросов:

Как назывался первый кинематографический аппарат, появившийся в Италии?Когда в Италии построили первые кинотеатры для широких масс?Как называется фильм Федерико Феллини о популярном писателе и журналисте, постоянно увлекающемся новыми женщинами?

Тот, кто первым правильно ответит на все вопросы и пришлет их на нашу почту aifvlg.is@gmail.com, получит пригласительный. Ответы принимаются до 12:00 5 апреля. В письме кроме ответов укажите свои имя и фамилию, а также номер телефона.