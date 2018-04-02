Уилла Холланд окончательно ушла из сериала «Стрела» 

Сериал «Стрела» теряет некоторых представителей своего актерского состава. Актриса Уилла Холланд, исполнительница роли Теи Куин, окончательно покинула шоу и возвращаться не планирует. Это подтвердило и руководство телеканала CW. Еще к концу съемок четвертого сезона Холланд заявила, что хотела бы снизить свою съемочную нагрузку, и шоураннеры «Стрелы» уже тогда понимали, что окончательный уход героини не за горами. Сама актриса подтвердила, что хочет двигаться дальше, однако конкретные планы на будущее пока не озвучила.
Исполнительный продюсер и сценарист сериала Марк Гуггенхайм добавил, что вывести персонаж Уиллы из сериала он хотел каким-то особенным образом. «Бывает, что персонажа убивают, бывает, что его просто отправляют жить спокойной жизнью. Мне хотелось предложить Тее нечто большее. Я хотел, чтобы это была неожиданная и интересная история для нее», — говорит он. Актриса последний раз появилась в шоу в 16 эпизоде 6 сезона, который вышел в эфир 29 марта. попкорнnews