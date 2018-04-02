Уилла Холланд окончательно ушла из сериала «Стрела»

Сериал «Стрела» теряет некоторых представителей своего актерского состава. Актриса Уилла Холланд, исполнительница роли Теи Куин, окончательно покинула шоу и возвращаться не планирует. Это подтвердило и руководство телеканала CW. Еще к концу съемок четвертого сезона Холланд заявила, что хотела бы снизить свою съемочную нагрузку, и шоураннеры «Стрелы» уже тогда понимали, что окончательный уход героини не за горами. Сама актриса подтвердила, что хочет двигаться дальше, однако конкретные планы на будущее пока не озвучила.