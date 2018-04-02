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Звезда «Шага вперед» рассказала о романе с учительницей танцев
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Звезда «Шага вперед» рассказала о романе с учительницей танцев 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американская актриса Элисон Стоунер, известная по серии фильмов «Шаг вперед», совершила каминг-аут, рассказав о своих первых романтических отношениях с женщиной. Об этом пишет журнал People.
24-летняя Стоунер призналась, что влюбилась в свою преподавательницу танцев. Она в красках описала свои эмоции от первой встречи с ней. «Когда у меня закружилась голова от вращений на коленке, она подошла, чтобы выпрямить мне спину. Мое сердце дико забилось, мне стало жарко», — поведала актриса.
Стоунер добавила, что впоследствии завела роман с преподавательницей. «Я поняла, что никогда не думала о парнях также, как о ней, и вообще никогда не чувствовала себя в своей тарелке, встречаясь с парнями», — подчеркнула она.
Элисон Стоунер сыграла Камиллу Гейдж в музыкальном фильме «Шаг вперед» 2006 года с Ченнингом Татумом. В сиквеле 2010-го, «Шаг вперед 3D», она исполнила главную роль. Актриса также снялась в последней ленте франшизы, «Шаг вперед: Все или ничего», вышедшей в 2014 году. Помимо этого, Стоунер сыграла в телешоу студии Disney «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и озвучила мультсериалы «Чародейки» и «Лило и Стич».
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