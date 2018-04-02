Ученые «воскресят» Мэрилин Монро в новом фильме

Легендарная кинодива может сыграть в фильме о самой себе благодаря новым технологиям и компьютерной графике.

Британский сценарист и продюсер Крис Онгаро начинает съемки биографического фильма о жизни американской звезды. Ее роль сыграют Сьюзи Кеннеди и цифровая модель Монро.

Внешность и мимику Мэрилин Монро перенесут на исполнительницу главной роли. Учитывая тот факт, что Сьюзи — двойник кинодивы, сходство должно получиться абсолютным.

Уже сделано 3000 цифровых снимков Сьюзи, которые будут обработаны в Pinewood 3D. В съемках участвовали 181 камера, а мимику дополнительно фиксировали ещё 60 профессиональных камер.

О названии фильма и дате премьеры пока ничего не сообщается.