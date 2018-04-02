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Тест: как хорошо вы знаете роли Майкла Фассбендера в кино?
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Тест: как хорошо вы знаете роли Майкла Фассбендера в кино? 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Сегодня, 2 апреля 2018, звезда «Чужого» и «Людей Икс» отмечает свой 41-й день рождения, в честь чего мы решили проверить, насколько хорошо вы знаете роли Майкла Фассбендера в кино.
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