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Ингеборга Дапкунайте — об особенностях работы в кино и театре
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Ингеборга Дапкунайте — об особенностях работы в кино и театре 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В столице прошел Synergy Women Forum, где выступили женщины-лидеры из разных сфер: бизнеса и политики, культуры и искусства, здоровья и науки. В числе именитых гостей была советская, британская и литовская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте.
За свою карьеру она успела сняться в 64 фильмах, среди которых «Матильда», «Миссия невыполнима», «Семь лет в Тибете», «Утомленные солнцем», «Интердевочка», «Циники» и другие.
На форуме Ингеборга Дапкунайте рассказала о своем творческом пути и не только. Например, впервые она вышла на сцену в образе маленького мальчика в опере «Мадам Баттерфляй». В одном из эпизодов девочка подбегала к певице, игравшей мать, и завороженно смотрела на нее. Оперная дива всегда пела настолько эмоционально, что плевалась, произнося некоторые слоги. Но Ингеборга терпела, ни на секунду не забывая, что маму нужно все равно любить. Эту роль маленькая актриса играла до одиннадцати лет, потом ей сказали, что она стала старой. Так Ингеборга усвоила свой первый урок шоу-бизнеса — «сначала на тебя плюют, а потом ты становишься слишком старой».
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