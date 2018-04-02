Доля российского кино в прокате достигла почти 50% за три месяца

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости . Доля российского кино в прокате по итогам января-марта 2018 года составила почти 50%, что на 20% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Фонда кино в понедельник.

"Доля российского кино по итогам первых трех месяцев 2018 года составила рекордные 48,9%. За аналогичный период прошлого года, ставшего самым успешным для отечественного кинематографа, доля составляла 31,3%, в 2016-м году она равнялась 26,1%", — говорится в сообщении.

Совокупные кассовые сборы отечественных фильмов в первом квартале 2018 года составили 7,6 миллиарда рублей — это больше, чем российское кино собрало за весь 2015 год, а также на 50% выше показателей аналогичного периода 2017 года, уточняется в пресс-релизе.

Более того, количество зрителей российских картин также превысило показатели прошлых лет. За первый квартал текущего года фильмы отечественного производства посмотрели 31 миллион человек. В 2017-м эта цифра равнялась 20,2 миллиона, а в 2016-м — 14,3 миллиона зрителей.

Лидером национального проката стала картина «Движение вверх», обеспечившая 18% всех кинотеатральных сборов страны и 37% от сборов российского кино. Вторую строчку занимает также российский фильм «Лёд», на счету которого 9% всего национального бокс-офиса 2018 года и чуть более 19% кассовых сборов российского кино. Эти ленты наряду с фильмами «Три богатыря и принцесса Египта», «Я худею» и «Елки новые» также вошли в топ-10 самых кассовых фильмов первого квартала 2018 года, отмечается в сообщении.