Фонд кино: Доля российских картин в январе-марте приблизилась к 50%

Доля российских картин за I квартал 2018 г. приблизилась к 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда кино.

«Доля российского кино по итогам первых трех месяцев 2018 г. составила рекордные 48,9%. За аналогичный период прошлого года, ставшего самым успешным для отечественного кинематографа, доля составляла 31,3%, в 2016 г. она равнялась 26,1%. Совокупные кассовые сборы отечественных фильмов в I квартале 2018 г. составили 7,6 млрд руб. — это больше, чем российское кино собрало за весь 2015 г., а также на 50% выше показателей аналогичного периода 2017 г. и на 4 млрд руб. больше, чем отечественные фильмы получали в первые три месяца Года российского кино», — говорится в сообщении.

Как уточняется, отмечается, что количество зрителей российских картин также превысило показатели прошлых лет. За первый квартал текущего года фильмы отечественного производства посмотрели 31 млн человек. В 2017 г. эта цифра равнялась 20,2 млн, а в 2016 г. — 14,3 млн зрителей.

«Лидером национального проката стала картина «Движение вверх», обеспечившая 18% всех кинотеатральных сборов страны и 37% от сборов российского кино. Вторую строчку занимает также российский фильм «Лед», на счету которого 9% всего национального бокс-офиса 2018 г. и чуть более 19% кассовых сборов российского кино. Эти ленты наряду с фильмами «Три богатыря и принцесса Египта», «Я худею» и «Елки новые» также вошли в топ-10 самых кассовых фильмов первого квартала 2018 г.», — подчеркнули в пресс-службе фонда.