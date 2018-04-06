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Фонд кино поддержит съемки новых «Трех богатырей» и седьмых «Елок»
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Фонд кино поддержит съемки новых «Трех богатырей» и седьмых «Елок» 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Фонд кино поддержит семнадцать новых кинопроектов от лидеров проката, пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу фонда.
Заседание попечительского совета Фонда кино состоялось еще 4 апреля под председательством советника президента Российской Федерации по культуре Владимира Толстого. Победители конкурсного отбора получат поддержку от Фонда кино в 2018 и 2019 годах.
Среди картин, которые получат поддержку Фонда — «Притяжение-2» (ООО «Арт Пикчерс Студия»), «Конек-Горбунок» (ООО «Кинокомпания „СТВ“), „Три богатыря и наследница престола“ (ООО „Кинокомпания „СТВ“), „Мастер и Маргарита“ (ООО „Продюсерская фирма Игоря Толстунова“), „Елки 7“ (ООО „ТаББаК“), „Дикая дивизия“ (ООО „Централ Партнершип“) и др.
Предшественники двух из семнадцати заявленных в списке фильмов, „Три богатыря и принцесса Египта“ и „Елки новые“, вошли в топ-10 самых кассовых фильмов первого квартала 2018 года.
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