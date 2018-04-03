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Фонд кино подвел итоги конкурса на модернизацию кинозалов
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Фонд кино подвел итоги конкурса на модернизацию кинозалов 

ТАСС 14 часов назад
Фото: Амурская служба новостей
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Фонд кино подвел итоги очередного конкурса на получение государственной финансовой поддержки на модернизацию кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей. По итогам конкурса, проводившегося с 19 января по 2 марта 2018 года, средства будут выделены 172 кинозалам в 56 регионах, сообщили во вторник в пресс-службе Фонда кино.
"Размер выделяемых средств, как и прежде, не превышает сумму в 5 млн рублей на переоборудование одного кинозала. Обязательным условием является окончание работ и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года. Также до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года", — уточнили в пресс-службе.
В рамках программы модернизации поддержано 811 залов в 79 регионах. В данный момент уже открыто 442 кинозала, суммарное количество зрителей за все время существования программы более 7,6 млн человек (из них 2,1 млн челок посетило кинозалы в текущем году), добавили в Фонде.
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