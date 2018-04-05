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Фонд кино выделил на модернизацию кинозалов на Южном Урале 40 млн рублей
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Фонд кино выделил на модернизацию кинозалов на Южном Урале 40 млн рублей 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии направит на модернизацию кинозалов в Челябинской области 39,9 млн рублей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на документ, размещённый на сайте организации.
В конкурсе на получение государственной финансовой поддержки в 2018 году участвовали кинозалы в российских городах с населением до 500 тыс. жителей. В результате поддержку получат 172 кинозал в 56 регионах.
На территории Челябинской области средства направят в Ашу, Варну, Чебаркуль, Верхнеуральск, Сим, Аргаяш, село Миасское и посёлок Межозёрный. Все территории получат по 5 млн рублей на переоборудование одного кинозала. Исклюбчением стал Чебаркуль, для которого сумма поддержки снижена на 25,9 тыс. рублей.
«Обязательным условием является окончание работ и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года, — отмечают в Фонде кино. — Также до конца 2021 года переоборудованные кинотеатры должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года».
Отметим, что в 2018 году на Южном Урале также отремонтируют два десятка домов культуры.
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