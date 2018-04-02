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Спектакль омской драмы «Жизнь» покажут в Москве
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Спектакль омской драмы «Жизнь» покажут в Москве 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба театра.
4 апреля на другой сцене московского Театра «современник» покажут поставку Омского государственного академического театра драмы «Жизнь». Спектакль, поставленный по мотивам повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», является номинантом премии «Золотая маска». «Жизнь» представлена в трёх номинациях: драма/спектакль малой формы, драма/работа режиссера — Борис Павлович, драма/мужская роль — Владислав Пузырников.
Отметим, что вручение Национальной театральной премии «Золотая маска» состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра.
Напомним, что премьера спектакля «Жизнь» состоялась 24 сентября 2016 года на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой.
«Не то чтобы я всю жизнь мечтал поставить «Смерть Ивана Ильча». У меня с Толстым не такой уж длинный роман. Мне предложили работать в театре, о котором я слышал со студенчества, и поэтому внутреннем критерием выбора был масштаб темы. Я знаю, что нельзя ехать в омскую драму с сиюсекундной ботвой», — комментировал выбор материала Борис Павлович перед премьерой спектакля.
Добавим, что 24 сентября 2016 года, и с первых дней своего существования эта работа в Long List 2018 Национальной театральной премии «Золотая маска» вошёл ещё один спектакль омской драмы — «Искупление». Он был поставлен Алексеем Крикливым по повести Фридриха Горенштейна.
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