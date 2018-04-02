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Гребенщиков не будет судиться с Серебренниковым из-за Цоя
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Гребенщиков не будет судиться с Серебренниковым из-за Цоя 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма «Лето»
Лидер группы "Аквариум" не будет подавать в суд на режиссера из-за своего образа, использованного в картине "Лето" про Виктора Цоя.
"Ну, не буду же я подавать иск на Кирилла, правда?" — объяснил музыкант свою позицию и добавил, что нужно дождаться выхода фильма.
Борис Гребенщиков рассказал, что получил сценарий фильма еще до начала съемок. Однако музыканту он показался лживым, а выведенные в нем образы реальных людей — фальшивыми. В итоге Борис отказался от сотрудничества и персонажа, окторый носит его фамилию, забраковал. Продюсер Илья Стюарт убедил Гребенщикова, что все его замечания учтут и исправят неточности. Однако герой по фамилии Гребенщиков в картине все-таки остался.
Фильм "Лето" рассказывает о Викторе Цое и становлении ленинградского рок-клуба. Действие происходит в 1981 году. Однако авторы картины не раз говорили, что фильм не является точной биографией музыканта. Главную роль сыграет корейский актер Тео Ю. Также в фильме появятся лидер группы "Звери" Роман Билык и Ирина Старшенбаум, которые иполнят роли Майка и Натальи Науменко.
Фильм должен быть закончен уже весной 2018 года.
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