Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 4 апреля 2018 года

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Португальская столица вовсю готовится принять вокалистов из разных стран

Продюсер шоу «Ледниковый период. Дети» объяснил, зачем он придумал этот проект

Новая книга о Гурченко: друг актрисы Аслан Ахмадов выпустил воспоминания о ней "Ранетки": что стало с героинями популярного сериала

Три секрета, которые помогут сбросить и удержать вес Певица Виктория Дайнеко рассказала о поводах для радости и слез, прелестях фастфуда и пользе детства внутри

На какие уловки шли актеры, снимаясь в откровенных сценах «Игры Престолов», «Сумерек» и других популярных фильмах и сериалах