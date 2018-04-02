Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 4 апреля 2018 года 

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Сати Казанова скоро станет мамой
Брэда Питта поймали за поцелуями с Дженнифер Энистон
Португальская столица вовсю готовится принять вокалистов из разных стран
Продюсер шоу «Ледниковый период. Дети» объяснил, зачем он придумал этот проект
Новая книга о Гурченко: друг актрисы Аслан Ахмадов выпустил воспоминания о ней "Ранетки": что стало с героинями популярного сериала
Три секрета, которые помогут сбросить и удержать вес Певица Виктория Дайнеко рассказала о поводах для радости и слез, прелестях фастфуда и пользе детства внутри
На какие уловки шли актеры, снимаясь в откровенных сценах «Игры Престолов», «Сумерек» и других популярных фильмах и сериалах