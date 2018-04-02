Ещё
Стэн и его конанда: 5 фильмов о художниках комиксов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стэн и его конанда: 5 фильмов о художниках комиксов 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Безусловно, Стэн Ли — самый обаятельный, умилительный и известный современный комиксист. одни его камео чего стоят! Но не надо забывать, что помимо него есть немало других талантливых художников, благодаря которым мы получили море вдохновляющих комикс-героев. Так давайте же с ними познакомимся!
Профессор Марстон и Чудо-Женщины
Professor Marston and the Wonder Women, 2017
Boxspring Entertainment
Профессор Марстон и Чудо-Женщины
История весьма талантливого и противоречивого ученого Уильяма Марстона, изобретателя детектора лжи и автора персонажа Дианы Принс — первого женского героя комиксов, которого мы все знаем как Чудо-женщину.
А после советуем посмотреть:
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Чудо-женщина
Лига справедливости
Капитан Америка: 75 героических лет  Marvel’s Captain America: 75 Heroic Years, 2016
ABC Studios
Документальная лента о втором самом знаменитом кэпе (после Очевидности). Картина расскажет о создании и «жизни» персонажа в комиксах и фильмах. В проекте приняли участие не только сам создатель героя — Стэн Ли — но и Крис Эванс, Хейли Этвелл, Кларк Грегг, Хлоя Беннет, Минг-На Вен и многие другие, так или иначе связанные с Первым мстителем.
А после советуем посмотреть:
Первый мститель
Мстители
Первый мститель: Другая война
Мстители: Эра Альтрона
Первый мститель: Противостояние
Мстители: Война бесконечности
Сила черепашек
Turtle Power: The Definitive History of the Teenage Mutant Ninja Turtles, 2014
FauxPop Media
Сила черепашек
Весной 1984 года на полках магазинов комиксов появилась огромная книга, больше похожая на энциклопедию. Продавцы были уверены, что этот талмут так и будет дожидаться своего часа в уценке, но, к их удивлению, Teenage Mutant Ninja Turtles Истмана и Лэрда не только в миг распродалась, но и обзавелась несколькими поколениями верных фанатов нестандартной истории о супергероях-черепашках.
А после советуем посмотреть:
Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя 2  «Дюна» Ходоровского
Jodorowsky’s Dune, 2013
Camera One  «Дюна» Ходоровского
Фильм позволит полюбоваться закулисьем так и не вышедшего фильма «Дюна», основанного на первой книге серии «Хроники Дюны» Фрэнка Герберта. Комментарии Ходоровского (режиссера, продюсера, писателя и комиксиста) и других членов команды несостоявшейся экранизации в наличии.
Земля фантазии Алана Мура
The Mindscape of Alan Moore, 2005
Shadowsnake Films
На протяжении почти полутора часов Алан Мур рассказывает о своем детстве и юности, творческом пути и выбором профессии, взглядах на религию и славу и современной поп-культуре.
А после советуем посмотреть:
Из ада  Лига выдающихся джентльменов
Константин: Повелитель тьмы
«V» значит Вендетта
Хранители
Ivi.ru: последние новости
Кассовые сборы США. Первый игрок приготовился слабо 15 свежих российских фильмов, которыми можно гордиться 5 боевиков с брутальными героями, которых голыми руками не возьмешь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло24
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?27
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение