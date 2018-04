Стэн и его конанда: 5 фильмов о художниках комиксов

Безусловно, Стэн Ли — самый обаятельный, умилительный и известный современный комиксист. одни его камео чего стоят! Но не надо забывать, что помимо него есть немало других талантливых художников, благодаря которым мы получили море вдохновляющих комикс-героев. Так давайте же с ними познакомимся!

Профессор Марстон и Чудо-Женщины

Professor Marston and the Wonder Women, 2017

История весьма талантливого и противоречивого ученого Уильяма Марстона, изобретателя детектора лжи и автора персонажа Дианы Принс — первого женского героя комиксов, которого мы все знаем как Чудо-женщину.

Капитан Америка: 75 героических лет Marvel’s Captain America: 75 Heroic Years, 2016

Документальная лента о втором самом знаменитом кэпе (после Очевидности). Картина расскажет о создании и «жизни» персонажа в комиксах и фильмах. В проекте приняли участие не только сам создатель героя — Стэн Ли — но и Крис Эванс , Хейли Этвелл, Кларк Грегг, Хлоя Беннет , Минг-На Вен и многие другие, так или иначе связанные с Первым мстителем.

Сила черепашек

Turtle Power: The Definitive History of the Teenage Mutant Ninja Turtles, 2014

Весной 1984 года на полках магазинов комиксов появилась огромная книга, больше похожая на энциклопедию. Продавцы были уверены, что этот талмут так и будет дожидаться своего часа в уценке, но, к их удивлению, Teenage Mutant Ninja Turtles Истмана и Лэрда не только в миг распродалась, но и обзавелась несколькими поколениями верных фанатов нестандартной истории о супергероях-черепашках.

Jodorowsky’s Dune, 2013

Фильм позволит полюбоваться закулисьем так и не вышедшего фильма «Дюна», основанного на первой книге серии «Хроники Дюны» Фрэнка Герберта . Комментарии Ходоровского (режиссера, продюсера, писателя и комиксиста) и других членов команды несостоявшейся экранизации в наличии.

The Mindscape of Alan Moore, 2005

Shadowsnake Films

На протяжении почти полутора часов Алан Мур рассказывает о своем детстве и юности, творческом пути и выбором профессии, взглядах на религию и славу и современной поп-культуре.

