Данила Козловский и Ольга Зуева: кинороман с продолжением

Звезда Данилы Козловского вспыхнула на кинонебосклоне в картине «Гарпастум» Алексея Германа-младшего, где он сыграл беззаветно влюбленного в футбол человека. И вот спустя 13 лет Данила вновь возвращается к футбольной теме, причем не только как актер, но и в качестве сценариста и режиссера. А еще эту весну Данила Козловский начинает в статусе заслуженного артиста Российской Федерации.

Если кинокритики заметили Козловского в «Гарпастуме», то широкий зритель открыл его после съемок в фильме «Духless». Каких только наград не был удостоен актер благодаря роли Макса: его назвали и «Человеком года», и «Мужчиной года». Но главное — это поистине всенародные любовь и популярность, которые буквально обрушились на его голову. Именно с тех пор Козловский занял свое почетное место в списке самых завидных холостяков российского кино.

Следующей громкой работой стал фильм «Легенда №17». Задача перед Козловским была непростая: сыграть реального человека, легендарного хоккеиста Валерия Харламова . Данила тогда долго изучал биографию Харламова, чтобы найти в себе схожие черты и таким образом лучше понять своего персонажа. И ему это удалось. Он увидел в Харламове великого артиста, и роль, как пазл, сложилась. «Вроде бы те же коньки, что у всех, такая же клюшка, так же катается, но вдруг перескок на коньках, хитроумный дриблинг, и у тебя на глазах рождается хоккейный танец», — рассказывал о своем герое Данила.

Самая насыщенная по спецэффектам картина в фильмографии Козловского — «Экипаж», где он сыграл вместе с Владимиром Машковым . И съемка в фильме-катастрофе стала для актера не самым простым опытом. «Стояли зеленые экраны по фонам, но перед нами было настоящее огромное здание, которое рушилось, — вспоминал Данила. — Мы задыхались в реальном дыму. Были реальные пепел, огонь, холод и ветер».

Яркого российского актера заметили и в Голливуде. Правда, пока опыт сотрудничества с американской «фабрикой грез» нельзя назвать таким же успешным, как на родине. Фильм «Академия вампиров», где сыграл Данила Козловский, к сожалению, провалился в прокате. Сегодня у актера есть команда агентов в Америке и Великобритании. Говорят, на данный момент рассматривается сразу несколько интересных предложений. Хотя сам Данила смотрит в свое голливудское будущее реалистично. «В Америке предлагают в основном роли в жанровом кино — это, как правило, тупые мерзавцы. Есть и независимые проекты, но там зачастую странные, непонятные, очень авторские сценарии, — честно признается он. — Я не обольщаюсь, мне известны все трудности, с которыми сталкиваются иностранцы, тем более русские, в Голливуде. Я к этому отношусь трезво, а дальше — жизнь покажет».

Личная жизнь Данилы Козловского уже давно является предметом исследований светских хроникеров. Молва народная приписывала Козловскому любовные отношения с Лизой Боярской, Юлией Снигирь , Анной Чиповской, Зоей Дейч. Сам актер о делах амурных особо не откровенничает. То, что он уже был однажды женат, и вовсе выяснилось случайно: Данилу «сдали» его бывшие однокурсники. Уроженка Польши Уршула Магдалена Малке училась вместе с Козловским в Санкт-Петербургской театральной академии на актерско-режиссерском курсе под руководством Льва Додина . Они играли влюбленных в спектакле «Варшавская мелодия», а потом неожиданно даже для их общих знакомых поженились. Правда, отношения закончились так же стремительно, как и начались. Однако о своем браке оба говорят с теплотой. «Для меня жена — как американский президент, никогда не бывает бывшей, — признался как-то Данила. — Уршула — родной мне человек, и это на всю жизнь. Наш развод — это тот случай, когда обстоятельства оказались сильнее нас. Но у нас все замечательно. Принимаем ситуацию такой, какая она есть».