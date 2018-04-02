У сериала «Настоящий детектив» сменился режиссер 

Неожиданные новости со съемочной площадки третьего сезона «Настоящего детектива». Джереми Солнье («Зеленая комната»), отсняв два эпизода, покинул шоу.
Дэниэл Сакхайм, режиссер таких известных тв-проектов как «Секретные материалы», «Доктор Хаус» и «Обмани меня», занял внезапно освободившееся место. Он вместе с создателем сериала Ником Пиццолатто отснимет оставшиеся 6 эпизодов.
Как говорится в официальном заявлении канала HBO, Солнье отказался работать над «Настоящим детективом» из-за проблем в графике съемок. Однако со слов очевидцев, истинной причиной стали разногласия с Пиццолатто.
Действие третьего сезона развернется на плато Озарк, где 30 лет назад произошло жуткое убийство. Главные роли в криминальной драме сыграют Махершала Али («Лунный свет») и Кармен Эджого («Чужой: Завет»), Стивен Дорфф («Джонни Д») и Рэй Фишер («Лига справедливости»).
Новые серии «Настоящего детектива» покажут в 2019 году.