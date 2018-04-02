«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая 

Первый фильм Константина Хабенского "Собибор" выходит в российский прокат 3 мая, а в мировой — 23 апреля.
Режиссерский дебют знаменитого актера рассказывает о единственном успешном восстании в нацистском концлагере за всю историю Второй мировой. Восстанием руководил советский офицер Александр Печерский, которого воплотил на экране сам Хабенский.
Также в картине сыграли Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие.
Первыми картину увидят жители Ростова-на-Дону, родного города Александра Печерского. Мировая премьера пройдет в Варшаве.