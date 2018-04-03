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В Печатниках пройдет бесплатный кинопоказ
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В Печатниках пройдет бесплатный кинопоказ 

Управа района Печатники города Москвы 54 минуты назад
Фото: Новые печатники
В кинотеатре «Тула», расположенном на улице Кухмистеров, 7 апреля покажут фильм, снятый по одноименной пьесе Максима Горького «На дне», сообщает пресс-служба Москино.
Напомним, фильм «На дне» — картина 1936 года выпуска. Режиссер — француз Жан Ренуар. Ограничение по возрасту для зрителей: 6+. Начало в 15.00.
Регистрация по ссылке: https://set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/694407/.
Участие бесплатное.
Напомним, кинотеатр «Тула» находится по адресу: улица Кухмистерова, д.4.
«На дне» — пьеса Горького, написанная в 1901 году. Она рассказывает об обитателях ночлежного дома для неимущих. (то)
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