В Печатниках пройдет бесплатный кинопоказ

В кинотеатре «Тула», расположенном на улице Кухмистеров, 7 апреля покажут фильм, снятый по одноименной пьесе Максима Горького «На дне», сообщает пресс-служба Москино.

Напомним, фильм «На дне» — картина 1936 года выпуска. Режиссер — француз Жан Ренуар . Ограничение по возрасту для зрителей: 6+. Начало в 15.00.

Регистрация по ссылке: https://set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/694407/.

Участие бесплатное.

Напомним, кинотеатр «Тула» находится по адресу: улица Кухмистерова, д.4.

«На дне» — пьеса Горького, написанная в 1901 году. Она рассказывает об обитателях ночлежного дома для неимущих. (то)