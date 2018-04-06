Жители Печатников расскажут, как часто посещают кинотеатр «Тула»

Жители района Печатники расскажут, как часто посещают кинотеатр «Тула», который недавно открылся после ремонта. Соответствующее голосование стартовало на сайте районной газеты.

На выбор — несколько вариантов ответа — «Да, конечно», «Как только открыли», «Регулярно смотрю там фильмы», «Не успел», «Не люблю кино, не хожу в кинотеатры».

Участие в электронном опросе анонимное, оставить свой голос могут все желающие.

Можно предложить свою тему для опроса, необходимо отправить письмо на электронный адрес издания: novyepechatniki.gazeta@yandex.ru. (то)