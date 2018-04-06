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Жители Печатников расскажут, как часто посещают кинотеатр «Тула»
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Жители Печатников расскажут, как часто посещают кинотеатр «Тула» 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
Жители района Печатники расскажут, как часто посещают кинотеатр «Тула», который недавно открылся после ремонта. Соответствующее голосование стартовало на сайте районной газеты.
На выбор — несколько вариантов ответа — «Да, конечно», «Как только открыли», «Регулярно смотрю там фильмы», «Не успел», «Не люблю кино, не хожу в кинотеатры».
Участие в электронном опросе анонимное, оставить свой голос могут все желающие.
Можно предложить свою тему для опроса, необходимо отправить письмо на электронный адрес издания: novyepechatniki.gazeta@yandex.ru. (то)
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