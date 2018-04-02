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В Сети появился трейлер хоррора «Фото на память»
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В Сети появился трейлер хоррора «Фото на память» 

Журнал ОК! 1 час назад
Интернет-пользователи бурно обсуждают трейлер хоррора «Фото на память», который на днях создатели картины представили на YouTube канале. Одни киноманы пришли в восторг от видео и выразили чувство гордости за российский кинематограф, а другие оказались недовольны тем, что подобные фильмы уже мелькали в прокате.
В центре сюжет фильма «Фото на память» оказалась компания молодых ребят, которые решили отдохнуть в загородном доме. Однако неожиданная авария рушит их планы — им приходится свернуть с пути. Герои попадают в старый дом, где находят фотоаппарат. Раритетная находка стоит многим из них жизней.
В фильме снялись: Темичева Ирина, Юрпалов Степан, Зенкович Анастасия, Егор Харламов, Мади Санжар, Софья Зайка, Гарик Петросян и другие. Режиссером картины выступил Антон Зенкевич. Премьера состоится 14 июня 2018 года.
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