В Сети появился трейлер хоррора «Фото на память»

Интернет-пользователи бурно обсуждают трейлер хоррора «Фото на память», который на днях создатели картины представили на YouTube канале. Одни киноманы пришли в восторг от видео и выразили чувство гордости за российский кинематограф, а другие оказались недовольны тем, что подобные фильмы уже мелькали в прокате.

В центре сюжет фильма «Фото на память» оказалась компания молодых ребят, которые решили отдохнуть в загородном доме. Однако неожиданная авария рушит их планы — им приходится свернуть с пути. Герои попадают в старый дом, где находят фотоаппарат. Раритетная находка стоит многим из них жизней.