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В библиотеке на Паршина прошла встреча с режиссером и сценаристом научных фильмов
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В библиотеке на Паршина прошла встреча с режиссером и сценаристом научных фильмов 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Хорошево-Мневниках, в библиотеке № 240, на площадке TechnoScience состоялась творческая встреча с режиссером и сценаристом научных и документальных фильмов Борисом Загряжским.
— Специалист рассказал о том, как рождается идея научного фильма, о творческих поисках и процессе съемок. Также Борис Александрович ответил на вопросы о своем творческом становлении и выборе профессии режиссера. Коллектив и читатели библиотеки благодарят Бориса Александровича за такую интересную и яркую беседу, — отметили сотрудники библиотеки.
Напомним, библиотека № 240 находится по адресу ул. Паршина, д. 33. О ближайших мероприятиях можно узнать в социальной сети по ссылке: vk.com/biblioteka240. (ео)
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