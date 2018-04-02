В библиотеке на Паршина прошла встреча с режиссером и сценаристом научных фильмов

В Хорошево-Мневниках, в библиотеке № 240, на площадке TechnoScience состоялась творческая встреча с режиссером и сценаристом научных и документальных фильмов Борисом Загряжским.

— Специалист рассказал о том, как рождается идея научного фильма, о творческих поисках и процессе съемок. Также Борис Александрович ответил на вопросы о своем творческом становлении и выборе профессии режиссера. Коллектив и читатели библиотеки благодарят Бориса Александровича за такую интересную и яркую беседу, — отметили сотрудники библиотеки.

Напомним, библиотека № 240 находится по адресу ул. Паршина, д. 33. О ближайших мероприятиях можно узнать в социальной сети по ссылке: vk.com/biblioteka240. (ео)