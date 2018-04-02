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Вышел русский трейлер «Такси 5»
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Вышел русский трейлер «Такси 5» 

Рамблер 1 час назад
Фильм продюсирует легендарный французский кинодеятель Люк Бессон.
Поклонники предыдущих четырех частей в восторге, однако отмечают отсутствие всеми любимых актеров: среди "старичков" отметился только Бернар Фарси в роли инспектора, а главная роль перешла от Сами Насери к Малику Бенталхе и Франку Гастамбиду.
Сюжет фильма расскажет об успешном полицейском, которого из французской столицы переводят в Марсель. Там бывший комиссар полиции Жибер стал мэром города, он и поручает новичку опасную операцию по поимке банды итальянцев, которая ворует драгоценности на мощной Ferrari.
Российская премьера "Такси 5" запланирован на 12 апреля 2018 года.
Первое "Такси" стало одним из самых успешных французских фильмов в мировом прокате. Вторая часть, как известно, тоже достигла невероятных высот в прокате, став успещшным продолжением первой. Однако оставшиеся части провалились в прокате.
О "Такси 5" известно, что продюсер Люк Бессон был сильно ограничен в бюджете из-за сокрушительного провала самого дорого европейского фильма "Валериан и город тысячи планет".
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