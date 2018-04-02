Режиссёр рассказал, какие театральные премьеры ждут Самару в этом году

До конца этого года зрителей Самарского театра драмы ждёт не менее трёх премьер, заявил в эфире Радио « Комсомольская правда » главный режиссёр театра Валерий Гришко

«Среди новых постановок на нашей сцене интерпретация повести Михаила Рощина «Роковая ошибка», эффектный спектакль по известной пьесе Джеймса Голдмена «Влюблённый лев» и даже мюзикл «Барышня-крестьянка», который станет интересным экспериментом», — сообщил Гришко.

Кроме того, насыщенная культурная программа ждёт жителей Самары и в 2019 году. Сейчас, по словам драматурга, в театре проходят репетиции нескольких спектаклей, которые планируют поставить уже в будущем году. «Среди них „Синяя птица“ и „Пролетая над гнездом кукушки“, — отметил режиссёр.