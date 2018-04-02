Фильмы Марка Донского о знаменитом писателе покажут на Люблинской

Трилогию Марка Донского «Детство Горького», «В людях» и «Мои университеты» бесплатно покажут 2,3 и 4 апреля в кинотеатре «Молодежный» на Люблинской улице.

Как сообщили в пресс-службе Москино, показ состоится в рамках проекта «Книга на экране» и приурочен к 150-летию со дня рождения Максима Горького.

В понедельник, 2 апреля, в 15.00 будет показан фильм «Детство Горького». Во вторник, 3 апреля, в то же время состоится показ «В людях». Заключительная картина трилогии — «Мои университеты» — выйдет на экран 4 апреля в 15.00.

Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте Москиино. Напомним, что кинотеатр «Молодежный» расположен по адресу: улица Люблинская, дом 11. (то)