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Фильмы Марка Донского о знаменитом писателе покажут на Люблинской
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Фильмы Марка Донского о знаменитом писателе покажут на Люблинской 

Управа района Марьино 58 минут назад
Фото: Марьинский вестник
Трилогию Марка Донского «Детство Горького», «В людях» и «Мои университеты» бесплатно покажут 2,3 и 4 апреля в кинотеатре «Молодежный» на Люблинской улице.
Как сообщили в пресс-службе Москино, показ состоится в рамках проекта «Книга на экране» и приурочен к 150-летию со дня рождения Максима Горького.
«Наша апрельская программа «Книга на экране. Горький» посвящена 150-летию со дня рождения Максима Горького. В связи с этим вы сможете посмотреть трилогию Марка Донского — «Детство Горького», «В людях» и «Мои университеты», а также один из ранних фильмов Сергея Соловьева «Егор Булычев и другие» с блестящей актерской работой Михаила Ульянова, «Вассу» Глеба Панфилова с Инной Чуриковой и французскую версию «На дне» классика мирового кинематографа Жана Ренуара», — говорится в сообщении на сайте Москино.
В понедельник, 2 апреля, в 15.00 будет показан фильм «Детство Горького». Во вторник, 3 апреля, в то же время состоится показ «В людях». Заключительная картина трилогии — «Мои университеты» — выйдет на экран 4 апреля в 15.00.
Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте Москиино. Напомним, что кинотеатр «Молодежный» расположен по адресу: улица Люблинская, дом 11. (то)
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