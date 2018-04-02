В проезде Аэропорта состоялся показ фильма «Призрачная нить»

В отделе Московской службы психологической помощи населению, который расположен в проезде Аэропорта, состоялся показ фильма режиссера Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» с последующим обсуждением. Об этом рассказала ведущая киноклуба Янина Лимонт.

— В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой, — рассказала о фильме Лимонт.

Продолжительность встречи составила более трех часов. Напомним, что киноклуб — это открытая группа, куда может прийти любой желающий. (то)