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В проезде Аэропорта состоялся показ фильма «Призрачная нить»
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В проезде Аэропорта состоялся показ фильма «Призрачная нить» 

Управа района Хорошевский города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В отделе Московской службы психологической помощи населению, который расположен в проезде Аэропорта, состоялся показ фильма режиссера Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» с последующим обсуждением. Об этом рассказала ведущая киноклуба Янина Лимонт.
— В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой, — рассказала о фильме Лимонт.
Продолжительность встречи составила более трех часов. Напомним, что киноклуб — это открытая группа, куда может прийти любой желающий. (то)
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