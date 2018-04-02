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Опрос: какие фильмы вы считаете национальным достоянием?
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Опрос: какие фильмы вы считаете национальным достоянием? 

Мир24 30 минут назад
В конце декабря в США фильмы «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом, «Супермен» и «Титаник» с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет признали национальным достоянием. Всего американский реестр кинофильмов, учрежденный еще в 1989 году, пополнился 25 картинами. Список обновляется ежегодно. В 2016 году в него включили ленты «Принцесса-невеста» и «Король лев». В России к национальному достоянию, в основном, причисляют исторические, природные и архитектурные объекты. В стране пока нет реестра национального культурного наследия. «МИР 24» решил узнать, какие фильмы могли бы войти в такой список нематериальных ценностей.
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