На Маршала Василевского покажут фильм о Сергии Радонежском 

В отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Щукино» на Маршала Василевского пройдет бесплатный показ документального фильма «Обитель Сергия. На последнем рубеже».
— Фильм был снят к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Его представит руководитель продюсерского центра «Поддержка Хороших Идей» Наталья Мещерякова. Картина получила награды многих кинофестивалей, — рассказала представитель клуба «Историческая киносреда» Елена Кузнецова.
Показ состоится 6 апреля в 15.00. Вход свободный, количество мест ограничено. Адрес проведения: ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 (метро «Щукинская»). (ео)