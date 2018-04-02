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На Маршала Василевского покажут фильм о Сергии Радонежском
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На Маршала Василевского покажут фильм о Сергии Радонежском 

Управа района Щукино 25 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Щукино» на Маршала Василевского пройдет бесплатный показ документального фильма «Обитель Сергия. На последнем рубеже».
— Фильм был снят к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Его представит руководитель продюсерского центра «Поддержка Хороших Идей» Наталья Мещерякова. Картина получила награды многих кинофестивалей, — рассказала представитель клуба «Историческая киносреда» Елена Кузнецова.
Показ состоится 6 апреля в 15.00. Вход свободный, количество мест ограничено. Адрес проведения: ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 (метро «Щукинская»). (ео)
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