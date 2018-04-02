В прокат выходит русский хоррор «Гоголь. Вий»

«Вий» стал второй частью масштабного кино— и телепроекта продюсерской компании Александра Цекало «Среда» и телеканала ТВ-3. Цекало также является автором идеи картины.

Как рассказал RT Егор Баранов, изначально «Гоголь» был запланирован как амбициозный, качественный сериал — не более того. Однако, когда была отснята первая серия, выяснилось, что потенциал у проекта гораздо выше.

«Хотелось сделать его ещё эффектнее визуально, но это уже нелогично с точки зрения математики — такие бюджеты сериалы в России окупить просто не могут. Соответственно, было принято решение создавать из этого в каком-то смысле новый формат, такой «сериал в кинотеатре». И за счёт этого продюсеры могли позволить себе рискнуть большими средствами», — объяснил режиссёр. Создатели «Гоголя» приступили к съёмкам сезона из восьми серий. Их собирались уместить в четыре полнометражные картины. Однако в процессе работы число полнометражных фильмов сократилось до трёх: по словам продюсеров, во время работы с материалом стало понятно, что некоторые серии слишком сосредоточены на своём собственном сюжете и не сильно двигают вперёд сюжет основной. А в кино история должна была развиваться «максимально плотно». Два эпизода из восьми зрители смогут увидеть только после премьеры сериала на канале ТВ-3. Она состоится после того, как все три фильма представят в кинотеатрах. «Сериальный» материал несколько отличается от прокатного — зрителям покажут больше сцен эротического характера, да и в целом история раскроется шире. В то же время, как рассказал RT режиссёр, в третьей по счёту полнометражной картине оставят несколько не вошедших в сериал сцен.

Страшнее, мрачнее, динамичнее

Первый фильм трилогии — «Гоголь. Начало» — вышел на экраны в августе 2017 года и собрал в прокате 444,3 млн рублей. В нём рассказывается о молодом писателе Николае Гоголе, днём служащим писарем, а по ночам — сочиняющим свои первые шедевры (чтобы их впоследствии издать, а затем выкупить и сжечь изданное). Работе Гоголя мешает странная нервная болезнь: время от времени у писателя случаются припадки, сопровождающиеся видениями. Однажды с помощью этих видений удаётся раскрыть преступление, и знаменитый следователь Яков Гуро берёт молодого человека с собой в командировку в село Диканька Полтавской губернии — там происходят ритуальные убийства девушек.

Местные уверяют: жительниц села убивает нечистая сила. На месте оказывается, что в деле действительно могут быть замешаны ведьмы, колдуны и таинственный Всадник.

«Вий» продолжает сюжетную линию «Начала»: Гоголь, как и прежде, пытается найти убийцу и предсказать, где и когда будет совершено новое преступление. В этом ему помогают кузнец Вакула, доктор Бомгарт, экзорцист Хома Брут и утопленница Оксана. Последняя также становится участницей любовного треугольника с участием писателя.

В то же время второй фильм получился гораздо мрачнее первого. Степень напряжения возрастает за счёт увеличения числа жертв, изощрённости убийств и мистической составляющей. Страх способна вызвать даже безобидная сцена полёта галушек — только потому что действо происходит на глазах испуганной девочки. «Вий» гораздо больше «Начала» насыщен событиями: они случаются один за другим, не оставляя места второстепенной «лирике». По словам Егора Баранова, это объясняется близостью к финалу. Режиссёр подчёркивает, что третий фильм будет ещё плотнее: «эдакая сплошная полуторачасовая развязка». Выход заключительной части трилогии — «Гоголь. Страшная месть» — запланирован на август 2018 года.