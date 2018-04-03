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Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
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Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Триллер выйдет в российский прокат 5 апреля.
На большие экраны выходит вторая часть трилогии о приключения писателя Николая Гоголя.
Это детективная история, в которой главный герой в исполнении молодого актера Александра Петрова расследует загадочные преступления в селе Диканька. В этом нелегком деле ему помогают полицейский Бинх, кузнец Вакула и доктор Бомгарт.
Более того, главный герой обладает сверхспособностями: ему приходят видения, которые нередко помогают докопаться до истины.
В новом фильме будут рассказаны сразу две истории: в первой писателю предстоит разгадать исчезновение молодой девушки, во второй же — сразиться с самим Вием.
В прокат картина выйдет уже 5 апреля. А финальная часть трилогии появится на экранах уже в августе этого года.
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