Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»

Триллер выйдет в российский прокат 5 апреля.

На большие экраны выходит вторая часть трилогии о приключения писателя Николая Гоголя

Это детективная история, в которой главный герой в исполнении молодого актера Александра Петрова расследует загадочные преступления в селе Диканька. В этом нелегком деле ему помогают полицейский Бинх, кузнец Вакула и доктор Бомгарт.

Более того, главный герой обладает сверхспособностями: ему приходят видения, которые нередко помогают докопаться до истины.

В новом фильме будут рассказаны сразу две истории: в первой писателю предстоит разгадать исчезновение молодой девушки, во второй же — сразиться с самим Вием.

В прокат картина выйдет уже 5 апреля. А финальная часть трилогии появится на экранах уже в августе этого года.