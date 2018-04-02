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Блогер Владимир Лешуков: Евгений Воскресенский в Саратове
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Блогер Владимир Лешуков: Евгений Воскресенский в Саратове 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Актер Евгений Воскресенский для меня — это юмористическая передача «Оба-на!», которую смотрел в детстве.
Это — многочисленная реклама 90’х. Это — драйвовый сериал «Что сказал покойник?» Игоря Масленникова (снявшего моего любимого советского Шерлока Холмса).
Роли в кино можно перечислять долго — «Ландыш серебристый 1, 2», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 1, 2», «Андерсен», «Жизнь без любви», многое-многое другое…
Почему-то со школьных времен Воскресенский мне особенно запомнился как учитель-профессор из роликов к компьютерной энциклопедии по теме Истории России 20’го века — ему образы интеллигентов, научных сотрудников всегда шли… 🙂
В силу всего перечисленного было особенного приятно увидеть его на сцене и пообщаться в жизни. Евгений — классный, очень душевный, веселый.
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