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Доля российского кино в домашнем прокате достигла рекордных 49%
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Доля российского кино в домашнем прокате достигла рекордных 49% 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Российское кино бьет рекорды — в первом квартале 2018 года его доля в отечественном прокате составила 48,9%, сообщает Газета.ru.
За аналогичный период прошлого года — самого успешного в истории отечественного кинематографа — доля составляла 31,3%, а в 2016-м году равнялась всего 26,1%, отмечается в материале.
«Бокс-офис российских фильмов в первом квартале 2018-го вырос до 7,6 миллиарда рублей — за весь 2015 год российское кино собрало меньше, также этот объем на 50% выше показателей аналогичного периода 2017-го года», — говорится в сообщении.
За первый квартал текущего года на фильмы отечественного производства пришел 31 миллион человек. В 2017-м эта цифра равнялась 20,2 миллиона, а в 2016-м российские картины посмотрело всего 14,3 миллиона зрителей.
Лидером национального проката стала картина «Движение вверх», обеспечившая 18% всех кинотеатральных сборов страны и 37% от сборов российского кино. Вторую строчку занимает также российский фильм «Лед», на счету которого 9% всего национального бокс-офиса 2018 года и чуть более 19% кассовых сборов российского кино. Эти ленты наряду с фильмами «Три богатыря и принцесса Египта», «Я худею» и «Елки новые» также вошли в топ-10 самых кассовых фильмов первого квартала текущего года.
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