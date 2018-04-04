«Мстители: Война бесконечности» оказались привлекательнее выпускного бала

Грядущий релиз Marvel «Мстители: Война бесконечности» может стать самым масштабным блокбастером в истории, сорвав огромный куш в виде кассовых сборов и побив рекорд по просмотрам. Фильм при участии самых популярных супергероев грозится затмить даже выпускные балы в США, которые выпускники с нетерпением ждут каждый год. Один из пользователей портала Reddit пожаловался, что его девушка предпочла новых «Мстителей» их выпускному балу. Он даже прикрепил фрагмент переписки, где она сообщает, что не пойдет на выпускной. «Мои родители хотят, чтобы я пошла на бал, но я не хочу. Я бы нарядилась, сделала там официальные фото, а потом сбежала бы с тобой в кино», — пишет девушка. Такое сообщение вызывало большой резонанс в интернете, многие пользователи согласились с мнением девушки, но и осуждающих нашлось немало — основным аргументом стало то, что выпускной в жизни у девушки будет один, а сеансов «Войны бесконечности» сотни.

Напомним, что в Штатах премьера состоится уже 27 апреля, а вот российским зрителям придется подождать до 3 мая, чтобы увидеть, чем закончится противостояние Мстителей и Таноса. попкорнnews