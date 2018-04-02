Фильм Кончаловского «Дворянское гнездо» покажут в «Искре» на Костякова

Фильм Андрея Кончаловского «Дворянское гнездо» по мотивам одноименного романа Ивана Тургенева покажут в кинотеатре «Искра» на улице Костякова 5 апреля. Бесплатный сеанс состоится в рамках программы «Книга на экране». Об этом сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова.

— Главный герой фильма возвращается в свое поместье после 11-летнего проживания в Париже, где осталась его жена. Вскоре он влюбляется в очаровательную юную дочь своей двоюродной сестры, — рассказала о сюжете Овсянникова.

Начало в 14.00. Кинотеатр «Искра» расположен по адресу ул. Костякова, д. 10. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 976-14-44. (мю)