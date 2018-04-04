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Картину «Дворянское гнездо» Андрея Кончаловского покажут в кинотеатре на Костякова
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Картину «Дворянское гнездо» Андрея Кончаловского покажут в кинотеатре на Костякова 

Управа Бутырского района города Москвы 4 апреля 2018
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Как сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова, зрителей ждут в четверг, 5 апреля.
— Фильм снят по одноименному роману Тургенева в 1969 году. Главный герой Федор Иванович Лаврецкий возвращается в свое поместье после 11-летнего проживания в Париже, в котором осталась его жена. Вскоре Лаврецкий влюбляется в юную дочь своей двоюродной сестры, Лизу. Спустя какое-то время он узнает из газет о смерти в Париже жены. Признание в любви Лизе и одновременный приезд в имение внезапно «воскресшей» жены осложняют, казалось бы, простой сюжет, — пояснила Овсянникова.
Начало в 14.00. Напомним, кинотеатр «Искра» находится по адресу: ул. Костякова, д. 10. Вход свободный. (то)
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