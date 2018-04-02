«СИНЕМА ПАРК» приглашает воронежцев на премьеру экшн-комедии «Жажда смерти» 

3 апреля в 20:00 в кинотеатрах Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» состоится премьера фильма «Жажда смерти».
Экшн-комедия с Брюсом Уиллисом от создателей «Козырные тузы» рассказывает историю Пола Керси — хирурга, привыкшего вытаскивать людей с того света после криминальных разборок. Но после того, как его жена и дочь становятся жертвами уличной банды, а полиция бездействует, он берет карающий меч правосудия в свои руки. Видео изобретательных убийств преступников покоряют интернет-топы, а среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Он мстит бодро, весело и со вкусом.
Воронежцы смогут увидеть фильм на два дня раньше официальной премьеры.