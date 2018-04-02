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Кристофер Нолан: мы должны сохранить кинопленку для будущих поколений
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Кристофер Нолан: мы должны сохранить кинопленку для будущих поколений 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Автор голливудских кинохитов «Дюнкерк» и «Интерстеллар» Кристофер Нолан представил в Индии эти фильмы и провел серию встреч под названием «Новое будущее пленки».
Нолан уверен: цифровые камеры, на которые перешли практически все режиссеры современного кино, не должны вытеснить целлулоидную кинопленку. «Мы пытаемся вовлечь режиссеров в дискуссию о том, как продолжить наслаждаться целлулоидной, фотохимической, аналоговой культурой при съемке фильмов». «Это не битва цифры и пленки. Мы должны сохранить кинопленку для будущих поколений», — добавил кинорежиссер.
Кристофер Нолан — не единственный адвокат аналоговой съемки фильмов. Классическую технологию при создании своих картин также используют Квентин Тарантино, Джей Джей Абрамс, Джадд Апатоу.
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