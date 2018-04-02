Шоу «Игра в кино» на телеканале «МИР»: хорошо ли вы знаете любимые фильмы?

Деньги за любовь к кино. На телеканале «МИР» стартует новое шоу «Игра в кино». Любой телезритель сможет принять в нем участие. Главное — знать и любить советские фильмы.

В преддверии выхода нового проекта телеканал «МИР» решил опросить жителей стран СНГ и выяснить, насколько внимательно они смотрели всеми любимые фильмы. Им предлагалось определить, из какого именно кино была взята цитата («Человек с бульвар Капуцинов», «Калина красная», «Джентльмены удачи», «Формула любви»).

Новый проект «Игра в кино» с 9 апреля на телеканале «МИР». С понедельника по четверг в 16:15.

Подробности смотрите в видеоролике.

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