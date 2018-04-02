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Майкл Рукер показал, как бы Йонду победил Таноса в «Мстителях: Война Бесконечности»
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Майкл Рукер показал, как бы Йонду победил Таноса в «Мстителях: Война Бесконечности» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Во время выступления на Awesome Con в Вашингтоне Рукера спросили, как его персонаж Йонду остановил бы «Безумного Титана» в грядущей «Войне Бесконечности». Рукер ответил, что Йонду наверняка использовал бы верную стрелу.
«Я застрелю его со своей стрелой или чем-нибудь, — сказал Рукер — Когда он не смотрит! Стрела Йонду довольно грозная, но вы знаете, что у этих Камней есть сила. Надеюсь, вы все сами увидите в кино».
Мировая премьера фильма «Мстители: Война Бесконечности» состоится 27 апреля 2018 года, а российские зрители смогут увидеть фильм уже 3 мая.
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