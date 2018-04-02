Новосибирский кинотеатр «Победа» озарился синим светом в поддержку людей с аутизмом 

В этот день все знаковые здания городов мира в рамках акции подсвечиваются синим цветом. «Победа» первая в Новосибирске стала участником акции, впервые фасад кинотеатра стал синим в 2013 году. «В связи с недавней трагедией масштабных мероприятий в культурном центре не планируется, мы продолжаем плановую работу по поддержке семей с детьми-аутистами. 1 и 2 апреля в кинотеатре проходят аутизм-френдли сеансы мультфильма „Шерлок Гномс“, пройдет тренинг для персонала с участием специалистов, занимающихся этой проблемой, а 2 апреля с 20 часов фасад „Победы“ будет подсвечен синим, — отмечает пресс-служба кинотеатра. На аутизм-френдли сеансах для зрителей созданы специальные условия, дети могут свободно перемещаться по залу, а фильм транслируется на неполной громкости. Также в апреле в „Победе“ пройдет фестиваль „Фильм Аут“, организованный фондами „Выход“, „Обнажённые сердца“ и „Выход в Петербурге“. На фестивале представят кинофильмы, отбранные киноведом, режиссером, главным редактором журнала „Сеанс“, учредителем и президентом фонда „Выход в Петербурге“ Любовью Аркус. Зрители увидят картины: „Анимированная жизнь“, „Рай океана“, документальный фильм 1967 года „Безумцы из Титиката“, спецпроект „Рекламный Тайм Аут“, посвященный социальной рекламе об аутизме и фильмы самой Любови Аркус: „Антон тут рядом“ и „Маша. Язык птиц“. Вход на показы будет свободным, по предворительной регистрации.