Мария Шукшина: «Без семьи не выжить»

Мы часто восхищаемся детьми из простых семей, которые, вырастая, начинают добиваться невиданных для своего окружения успехов в жизни. Но и у детей знаменитостей тоже есть свои тяготы. Ведь за каждым событием в их семье следят тысячи людей, которые готовы в любой момент назвать ребенка «недостойным» своих родителей.

Мария Шукшина прошла через все сложности дочери знаменитости и стала по-настоящему достойной своего отца — великого писателя, актера и режиссера.

Мария была первым ребенком в семье Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой. Ее родители познакомились в 1964 году на съемках очередного фильма. Быстро закрутившийся роман перерос в брак, и через несколько лет родилась дочка Маша, а затем на свет появилась младшая Оля.

Обладая разными темпераментами, девочки не всегда ладили: Оля была вспыльчивой и эмоциональной, а Мария же, напротив — тихой, стеснительной, скромной.

Детские годы совпали с расцветом творчества известных родителей, которые не могли уделять девочкам достаточно внимания. А в возрасте 7 лет Маша и вовсе потеряла отца: Василий Шукшин скоропостижно скончался на съемках очередного фильма.

Как и свойственно дочери актера, Маша начала свою собственную карьеру с пеленок. Будучи полуторагодовалым младенцем, она снялась в новелле «Браток», после чего у нее было еще несколько детских ролей.

Однако после смерти отца Марию перестали звать на съемки. Причем мать продолжала активно сниматься и ездить на гастроли, но девочке пришлось научиться жить самостоятельно. Маша окончила школу, поступила в Институт иностранных языков и уже только после этого смогла вернуться в кино.

Марии удаются самые разноплановые роли, но объединяет их одно: ее героини — это независимые женщины с сильным характером и тяжелой судьбой.

В какой-то степени все эти роли отражают и судьбу самой Марии. Со своим первым мужем Артемом она познакомилась еще в институте. В 1989 году у них родилась дочка Аня, но брак продолжался всего несколько лет.

Тогда же Шукшину пригласили в качестве ведущей на телевизионный проект «Жди меня». Мария посвятила ему 16 лет и очень полюбилась зрителям за свою способность сопереживать чужому горю и находить правильные слова поддержки.

«Только теперь я поняла, что чужого горя не бывает. Я плачу, часто не могу сдержать слезы прямо в кадре, особенно когда дело касается потерянных детей».

Мария порой не только не могла сдержать слез, но даже выбегала из студии, не выдерживая масштабов людских трагедий. В конце концов Шукшина покинула проект в 2014 году именно по причине эмоционального истощения.

Непростые эмоции сопровождали и личную жизнь Марии. После того как ее первый брак с однокурсником Артемом Трегубенко распался, актриса вышла замуж за преуспевающего бизнесмена Алексея Касаткина , который, к слову, был свидетелем на ее первой свадьбе. К моменту регистрации брака Мария уже родила от него сына Макара.

Но и с новым мужем отношения не складывались. Супруги ссорились из-за Машиных гастролей, в итоге брак продержался всего четыре года.

Однако без мужского внимания Мария не оставалась, и через несколько месяцев она начала встречаться с юристом и бизнесменом Борисом Вишневским , от которого через пять лет родила двух близнецов — Фому и Фоку. Как и предыдущие, этот союз не продержался и нескольких лет.

Мария старается воспитывать своих детей в строгости и скромности, соблюдая те традиции, которые чтились в ее собственной семье. «Дети для меня — все, — признается Шукшина. — Я живу для них, ухаживаю за собой, работаю, развиваюсь, чтобы им не было стыдно за меня».

В настоящее время Мария Шукшина по-прежнему очень востребована как в кино, так и на телевидении.

Актриса с прискорбием отмечает, что в современном мире совсем нивелировались семейные ценности: «Я с ностальгией думаю о тех временах, когда семья была на первом месте, когда все держались за нее, пытались сохранить всеми правдами и неправдами. А сейчас к краху семьи относятся достаточно легко и спокойно. Мне же хочется обратить внимание на то, что без семьи не выжить. Она в наше непростое время остается единственной поддержкой и помощью».

Чтобы возродить эти важные ценности, Мария запустила телевизионный проект «В гости по утрам», который стартовал в январе этого года, и стала его ведущей. Мария отправляется в гости к знаменитостям, чтобы послушать их истории из жизни, поговорить о семейных традициях, человеческих ценностях и о том, в чем же заключается настоящее счастье.