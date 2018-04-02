Мария Шукшина: «Без семьи не выжить» 

Мы часто восхищаемся детьми из простых семей, которые, вырастая, начинают добиваться невиданных для своего окружения успехов в жизни. Но и у детей знаменитостей тоже есть свои тяготы. Ведь за каждым событием в их семье следят тысячи людей, которые готовы в любой момент назвать ребенка «недостойным» своих родителей.
Мария Шукшина прошла через все сложности дочери знаменитости и стала по-настоящему достойной своего отца — великого писателя, актера и режиссера.
Мария была первым ребенком в семье Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой. Ее родители познакомились в 1964 году на съемках очередного фильма. Быстро закрутившийся роман перерос в брак, и через несколько лет родилась дочка Маша, а затем на свет появилась младшая Оля.
Обладая разными темпераментами, девочки не всегда ладили: Оля была вспыльчивой и эмоциональной, а Мария же, напротив — тихой, стеснительной, скромной.
Детские годы совпали с расцветом творчества известных родителей, которые не могли уделять девочкам достаточно внимания. А в возрасте 7 лет Маша и вовсе потеряла отца: Василий Шукшин скоропостижно скончался на съемках очередного фильма.
Как и свойственно дочери актера, Маша начала свою собственную карьеру с пеленок. Будучи полуторагодовалым младенцем, она снялась в новелле «Браток», после чего у нее было еще несколько детских ролей.
Однако после смерти отца Марию перестали звать на съемки. Причем мать продолжала активно сниматься и ездить на гастроли, но девочке пришлось научиться жить самостоятельно. Маша окончила школу, поступила в Институт иностранных языков и уже только после этого смогла вернуться в кино.
В 1990 году она появилась в фильме Евгения Марковского «Вечный муж». Впоследствии ее талант оценили такие известные режиссеры, как Петр Тодоровский, Владимир Бортко, Карен Шахназаров.
Марии удаются самые разноплановые роли, но объединяет их одно: ее героини — это независимые женщины с сильным характером и тяжелой судьбой.
В какой-то степени все эти роли отражают и судьбу самой Марии. Со своим первым мужем Артемом она познакомилась еще в институте. В 1989 году у них родилась дочка Аня, но брак продолжался всего несколько лет.
Тогда же Шукшину пригласили в качестве ведущей на телевизионный проект «Жди меня». Мария посвятила ему 16 лет и очень полюбилась зрителям за свою способность сопереживать чужому горю и находить правильные слова поддержки.
«Только теперь я поняла, что чужого горя не бывает. Я плачу, часто не могу сдержать слезы прямо в кадре, особенно когда дело касается потерянных детей».
Мария порой не только не могла сдержать слез, но даже выбегала из студии, не выдерживая масштабов людских трагедий. В конце концов Шукшина покинула проект в 2014 году именно по причине эмоционального истощения.
Непростые эмоции сопровождали и личную жизнь Марии. После того как ее первый брак с однокурсником Артемом Трегубенко распался, актриса вышла замуж за преуспевающего бизнесмена Алексея Касаткина, который, к слову, был свидетелем на ее первой свадьбе. К моменту регистрации брака Мария уже родила от него сына Макара.
Но и с новым мужем отношения не складывались. Супруги ссорились из-за Машиных гастролей, в итоге брак продержался всего четыре года.
Однако без мужского внимания Мария не оставалась, и через несколько месяцев она начала встречаться с юристом и бизнесменом Борисом Вишневским, от которого через пять лет родила двух близнецов — Фому и Фоку. Как и предыдущие, этот союз не продержался и нескольких лет.
Мария старается воспитывать своих детей в строгости и скромности, соблюдая те традиции, которые чтились в ее собственной семье. «Дети для меня — все, — признается Шукшина. — Я живу для них, ухаживаю за собой, работаю, развиваюсь, чтобы им не было стыдно за меня».
В настоящее время Мария Шукшина по-прежнему очень востребована как в кино, так и на телевидении.
Актриса с прискорбием отмечает, что в современном мире совсем нивелировались семейные ценности: «Я с ностальгией думаю о тех временах, когда семья была на первом месте, когда все держались за нее, пытались сохранить всеми правдами и неправдами. А сейчас к краху семьи относятся достаточно легко и спокойно. Мне же хочется обратить внимание на то, что без семьи не выжить. Она в наше непростое время остается единственной поддержкой и помощью».
Чтобы возродить эти важные ценности, Мария запустила телевизионный проект «В гости по утрам», который стартовал в январе этого года, и стала его ведущей. Мария отправляется в гости к знаменитостям, чтобы послушать их истории из жизни, поговорить о семейных традициях, человеческих ценностях и о том, в чем же заключается настоящее счастье.