Эксклюзивный отрывок из фильма «Операция „Шаровая молния“»

Киноафиша. Инфо получила эксклюзивный отрывок из криминального триллера «Операция „Шаровая молния“» и сразу же делится этим видео с нашими подписчиками.

Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о событиях 1976 года, когда самолет авиакомпании Air France был захвачен палестинскими террористами. Армия обороны Израиля в течение недели пыталась договориться о мирном освобождении заложников, однако в ход пришлось пустить хитрость и изобретательность.

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