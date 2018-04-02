В апреле курян приглашают посмотреть кино в театре 

В областном киновидеофонде рассказали о репертуаре на предстоящий месяц
1 апреля, в это воскресенье, в драмтеатре состоится показ комедии «Графомафия» (Россия, 12+). Режиссеры: Владимир Зайкин, Эдуард Радзюкевич. В ролях: Гоша Куценко, Даниил Спиваковский, Станислав Дужников, Эдуард Радзюкевич, Юрий Стоянов, Дарья Екамасова, Маргарита Шубина, Дарья Мороз, Владимир Епифанцев.
По сюжету успешный издатель Надежда Павловна нанимает мечтающих о славе графоманов, чтобы убить талантливого писателя и присвоить его роман, который принесет славу её обожаемому сыну.
15 апреля зрители увидят приключенческий семейный фильм «Аномалия» (Россия, 6+) о приключениях на загадочном озере в российской глубинке, в котором обитают гигантские рыбы. Режиссёр: Василий Чигинский. В ролях: Даниил Меркулов, Александра Абрамейцева, Даниил Белых, Петар Зекавица, Елена Головизина.
29 апреля на большом экране — комедийная драма «Карп отмороженный» (Россия, 12+). Режиссёр: Владимир Котт. В ролях: Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих («Лучшая женская роль второго плана», «Золотой орёл»-2018), Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов, Наталья Суркова.
Начало сеансов в 13.00. Стоимость билета 50 рублей. Справки по телефонам: 70-30-79, 52-98-20.