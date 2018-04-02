В апреле курян приглашают посмотреть кино в театре

В областном киновидеофонде рассказали о репертуаре на предстоящий месяц

По сюжету успешный издатель Надежда Павловна нанимает мечтающих о славе графоманов, чтобы убить талантливого писателя и присвоить его роман, который принесет славу её обожаемому сыну.

Начало сеансов в 13.00. Стоимость билета 50 рублей. Справки по телефонам: 70-30-79, 52-98-20.