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Минкультуры начало отбор организаций, которые получат субсидии на производство фильмов
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Минкультуры начало отбор организаций, которые получат субсидии на производство фильмов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Профисинема.ру
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Департамент кинематографии Минкультуры открыл сбор заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий на производство игровых национальных фильмов. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ в понедельник.
"С 2 апреля 2018 года объявляется сбор заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета", — говорится в сообщении.
Организации могут предоставить свои проекты игровых фильмов для детей и подростков, авторских и экспериментальных, социально-значимых картин, фильмов о борьбе с преступностью, террором и экстремизмом. Принимаются также проекты картин социально-нравственной проблематики. На субсидии могут претендовать телесериалы и дебютные фильмы.
На сайте Минкультуры опубликован образец заявления, которое должна подать организация кинематографии, перечень документов, а также реквизиты расчетного счета, на который необходимо перечислить средства для обеспечения заявки. Срок приема проектов — 25 апреля 2018 года.
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