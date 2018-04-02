«Мы всегда стремились делать открытия»: программный директор ММКФ Кирилл Разлогов рассказал «КиноАфише» о фестивале и будущем кино в связи с…

В этом году Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля. Корреспондент «КиноАфиши» поговорил с программным директором ММКФ Кириллом Разлоговым о переносе фестиваля и о том, что готовит ММКФ для своих зрителей на этот раз. Киновед также рассказал, какие прогнозы можно делать о будущем кино в связи с развитием технологий.

Тема дискуссии, в которой вы участвуете в открытом лектории «Культура 2.0», звучит как «Технологии кино: взгляд в будущее». О каком будущем идет речь, что позволяет делать прогнозы и каковы эти прогнозы?

Начнем с того, что кино ‒ довольно широкое понятие, и многое зависит от того, что в него вкладывается. Если мы понимаем кинематограф как изображение в движении, тогда это все формы аудиовизуального общения между людьми. Прогнозы можно делать, потому что какие-то вещи появились в последнее время у нас на глазах. Почти у нас на глазах было изобретено кино. У нас на глазах, у моего поколения, во всяком случае, происходило распространение телевидения, появление бытового видео и цифровых технологий. Сейчас виртуальная реальность выступает как перспективная форма аудиовизуального общения. Что-то можно предсказать с помощью вещей, которые происходят в сфере техники, например, распространение 3D, 4D, 5D и т.д.

Когда-то мы говорили об экранной форме аудиовизуального общения, теперь ясно, что экран может исчезнуть, и новые формы будут существовать помимо или вне экрана, как существуют аудиовизуальные скульптуры. Но самое важное, что есть в этой теме, ‒ это то, что развитие аудиовизуального общения, аудиовизуальной коммуникации происходит под воздействием нескольких разноплановых факторов — технического, экономического, социального и культурного.

А как вы относитесь к интерактивному кино?

Хорошо. Любая коммуникация есть явление интерактивное. Формы интерактивности бывают разные. Бывают более пассивные — человек сидит в зале и смотрит на экран. Бывают вещи, которые связаны с вторжением того, кто смотрит, в то, что происходит. Есть империя видеоигр, которая на наших глазах развернулась. Есть разного рода функциональные гаджеты. Одновременно развивается, например, иммерсивный театр, когда зритель не смотрит спектакль, а вместе с актерами гуляет по помещению и участвует в действии. Это все явления одного порядка, если их рассматривать социокультурно, и разного — если их рассматривать чисто технологически.

Кадр из фильма «Бахубали. Завершение», открывавшего ММКФ в 2017 году

А что вы можете сказать о VR?

VR на сегодняшнем этапе — это индивидуальное приключение, когда человек надевает шлем и погружается в виртуальное пространство самостоятельно. Есть попытки проведения коллективных просмотров, когда надевают шлемы все сидящие в зале, а потом им показывается одно и тоже изображение. Технически уже есть возможность (она опирается на опыт видеоигр), чтобы они попадали в одно пространство и могли там взаимодействовать. Все это будет развиваться, и если это будет экономически рентабельно и художественно интересно, то тогда уйдет в бизнес, либо уйдет, наоборот, в музей.

Каково ваше отношение к screenlife? К тому, что сейчас делает Тимур Бекмамбетов (фильм «Профиль» Тимура Бекмамбетова является screenlife-проектом, — прим. ред.)?

Тоже хорошее. Тимур Бекмамбетов экспериментатор. Какие-то его эксперименты удаются, какие-то нет. Главная функция screenlife — удешевление кинопроизводства и приспособление к психологии людей, которые привыкли смотреть на маленькие экраны.

Вы также является программным директором ММКФ. В этом году у фестиваля юбилей, он проходит в сороковой раз. Казалось бы, к столь знаковому событию должно быть особое отношение, но фестиваль был вынужден подстраиваться под…

…футбольный чемпионат.

Почему перенесли фестиваль именно на апрель? Ведь такой перенос сказался на программе….

Все сказывается на программе. Перенесем на август ‒ тоже скажется на программе. Перенесем на апрель ‒ по-другому скажется на программе. Если он будет в апреле, он будет после фестиваля в Берлине. Если он будет в августе, он «наедет» на фестиваль в Венеции или на фестиваль в Торонто, и его вообще никто в мировом масштабе не заметит. Если он будет в сентябре-октябре, то в России в это время плохая погода, будут идти дожди, поэтому будет некомфортно принимать гостей и т.д. Если проводить фестиваль раньше, то во время летних каникул в Москве никого не будет. Поэтому решили так. Не знаю, насколько это хорошо или плохо. Для меня скорее хорошо, потому что чем раньше все сделаешь, тем лучше.

В одном из интервью вы говорили, что из-за переноса фестиваля в программу ММКФ не попадут фильмы из Канн, и вы будете ориентироваться на другие регионы, фильмы из которых обычно в Каннском фестивале не участвуют. Что это за страны?

Вместо фильмов из Канн на ММКФ будут показаны лучшие фильмы Берлинского фестиваля. Что касается стран, то мы всегда стремились делать открытия. Например, несколько лет назад было открытие кино регионов Индии. В этом году состоится открытие кино Шри-Ланки. У нас очень плохо знают кино регионов России, и одна из задач Московского кинофестиваля — поднять региональное кино и ввести в фестивальный оборот не только в России, но и за ее пределами. Еще в этом году мне удалось сделать то, что я хотел осуществить очень давно — это небольшая ретроспектива фильмов Брюса Ли. В нее вошла картина, в которой Брюс Ли играл в детстве. Мы хотели показать больше фильмов, но они не могут быть переведены в современный формат по экономическим соображениям, хотя технически это возможно. Киноархив Гонконга, который с нами делает эту программу, смог предоставить нам в современном формате только одну картину. Но она уже раскрывает особенности дарования Брюса Ли, ранее не известные не только у нас в стране, но и в мире.

А что это за особенности?

Считается, что Брюс Ли был только мастером кунг-фу, но в детстве он играл драматические роли, снимался в очень популярных фильмах и т.д. Все это показывает совершенно другой облик актера.

Вы сказали, что на ММКФ будут представлены лучшие фильмы Берлинале, а какие это фильмы, по-вашему мнению?

Если подходить технологически, то это те фильмы, которые получили главные премии. Не все фильмы Берлинского фестиваля получили высокую оценку от нашей критики. В частности, фильм, получивший главную награду Берлинского фестиваля (фильм «Не прикасайся», реж. Адина Пинтилие, ‒ прим. ред.), был нашими экспертами раскритикован. Но мы все равно его покажем, потому что, на мой взгляд, это чрезвычайно интересное и показательное произведение. Чтобы как-то представить Канны, являющиеся центром мирового фестивального движения, мы покажем программу «Две недели длиной в 50 лет» ‒ ретроспективу фильмов «Двухнедельника режиссеров» (параллельная программа Каннского кинофестиваля, ‒ прим. ред.) за 50 лет. Для нас она особенно важна, потому что последние годы отборщиком в Каннах работал наш коллега Игорь Гуськов , недавно ушедший из жизни, в общем, молодым человеком. Ему было 50 лет, и мы хотим почтить его память и одновременно напомнить, что Канны ‒ это не только основной конкурс, это еще и «Неделя критики», и «Двухнедельник режиссеров», и другие параллельные программы. Конечно, новые картины, которые будут показаны только в мае, мы показать не сможем, но зато мы расширим представление нашего зрителя о том, что такое Каннский кинофестиваль.

Режиссер фильма «Не прикасайся» Адина Пинтилие

Фестиваль ведь в том числе и праздник, наверняка, у вас накопилось много интересных историй, связанных с Московским фестивалем?

Интересных очень много, но если брать знаковые истории, то одна из них связана с призом фильму «Восемь с половиной» Феллини. Фильм не мог понравиться партийному начальству, государственным деятелям и даже нормальному зрителю, потому что это была поисковая картина. Среди членов жюри шла борьба, но Григорий Чухрай (он был тогда председателем жюри) добился премии. Сейчас мы очень гордимся этой премией, но в свое время Григорий Чухрай лишился возможности быть председателем жюри Московского фестиваля на будущее после 1963 года. Что касается недавних историй, то в этом году, к сожалению, к нам не приедет корейский режиссер Ким Ки Дук. Он собирался приехать, но из-за скандала с Харви Вайнштейном возник скандал в Корее по поводу поведения Ким Ки Дука с актрисами. Скандал приобрел такой масштаб, что корейское посольство отказалось поддерживать приезд режиссера, и он сам тоже отказался от приезда.

А готовит ли юбилейный фестиваль сюрпризы для зрителей?

Особых сюрпризов нет. Есть программа «Свои», в ней будут показываться лучшие картины из тех, которые были на Московском фестивале за сорок лет. Будут какие-то программы, связанные с историей фестиваля. Каждый фильм, показанный на Московском кинофестивале, — это сюрприз, поскольку это премьера. Иногда плохой сюрприз, иногда хороший.